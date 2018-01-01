В США ученые определили главную причину неизлечимого ожирения

Американские исследователи продолжают биться над решением давно нависшей над жителями США проблемы лишнего веса.

ВладТайм

Группа ученых из Калифорнийского университета (город Сан-Диего, США) дала объяснение, почему люди, страдающие от ожирения, испытывают трудности в его излечении

Результаты длительных исследований опубликованы на специализированном интернет-ресурсе MedicalXpress.

По словам ученых, основную проблему для излечения ожирения представляет белок TBK1, уменьшающий способность клеток сжигать калории.

TBK1 (TANK-связывающая киназа 1), кроме того, активируется в ответ на воспалительные процессы в организме, вызванные хроническим стрессом от ожирения. Таким образом, люди, регулярно переживающие из-за лишнего веса, чаще всего подвержены сохранению и накоплению калорий.

В конечном итоге человеческое тело значительным образом снижает затраты энергии, что и затрудняет потерю веса.

Напомним, ранее ученые определили самый безопасный способ похудения.