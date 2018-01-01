В США ученые придумали надежный способ предсказаний супружеских измен

Открытие сделала объединенная группа психологов из Университета штата Флорида.

Объединенная группа психологов из Университета штата Флорида (США) сумела разработать тест, с помощью которого можно предсказать супружеские измены.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Journal of Personality and Social Psychology.

Согласно обнародованным данным, в течение 3,5 лет ученые наблюдали за 233 недавно вступившими в брак парами. Их интересовали в первую очередь два параметра − скорость отвлечения внимания и склонность к обесцениванию брачных отношений.

Ученые показывали участникам эксперимента фотографии мужчин и женщин, как очень привлекательных, так и ординарной внешности. Как выяснилось, те, кто достаточно быстро отрывался от разглядывания снимков, были на 50% менее склонны изменять своим "половинкам". Те же, кто разглядывал фото подолгу, изменяли чаще.

Кроме того, гораздо реже изменяли те участники, которые намеренно "занижали привлекательность" людей на снимках – мол, нет в них ничего особенного. По мнению ученых, оба процесса происходят бессознательно — на них могут оказывать влияние как биологические факторы, так и жизненный опыт.

Кроме того, к измене оказались склонны более молодые участники исследований, не слишком удовлетворенные отношениями, но при этом активные в сексуальном плане. Кроме того, "походы налево" чаще встречались в парах, где женщины обладали ординарной внешностью. Им регулярно изменяли мужья, да и сами они решались на интрижки чаще привлекательных женщин.

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