В США ученые рассказали о новом стандарте красоты для девушек и женщин

По мнению ученых, на современный стандарт женской красоты сильно влияют соцсети.

Девушка во время занятий фитнесом "Форсмен"

В США группа ученых и экспертов объявили о том, что в обществе сформировался новый стандарт женской красоты.

Длительные исследования проводились вместе с опросом добровольцев насчет того, какую внешность у девушек и женщин они считают привлекательной, сообщает портал "Сегодня".

Согласно полученным результатам, ныне большинство считает привлекательными стройных женщин с "накачанными" мускулами.

Именно поэтому, по мнению ученых, в глянцевых журналах и соцсетях постоянно увеличивается содержание контента, ориентированного на женскую аудиторию и связанного с занятиями фитнесом.

Однако, по мнению исследователей, сложившая ситуация несет в себе определенные риски для психии женщин.

"Мы считаем, что формирование нового типа красоты может иметь негативные последствия, поскольку будет бить по самооценке женщин, увеличивать степень неудовлетворенности своим телом и загонять их в депрессию", - подытожили они.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины желают секса.