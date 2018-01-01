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В США учительница изнасиловала ученика-подростка

Сегодня, 04:48

В общем, создается впечатление, что опасность быть совращенным похотливой учительницей  - едва ли не главная "страшилка" для американских подростков.

Училка США
Хейли Рид Daily Star
В штате Кентуккки (США) 35-летняя педагог и руководительница школьного хора Хейли Рид, находится под следствием за секс с учеником-подростком.

Такое сообщение опубликовало западное издание Daily Star. По версии правоохранителей, замужняя учительница занималась сексом с учеником не менее восьми раз за два месяца.

Женщина уже полностью признала свою вину и рассказала на допросах, что соития с подростком происходили прямо на территории в здании школы.

Рид предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании третьей степени, а также извращенном половом сношении с несовершеннолетним гражданином.

Напомним, ранее сообщалось о том, что школьник едва не ушел из жизни после секса с учительницей.

 

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Теги:  
США, Кентукки, суд, изнасилование, подросток, учительница, школа
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