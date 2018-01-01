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В США учительница соблазнила ученика и сняла секс на видео

Сегодня, 03:22

Теперь за "половые шалости" девушке грозит многолетний тюремный срок.

училка секси
Иллюстративное фото pinterest.com
Теперь за "половые шалости" девушке грозит многолетний тюремный срок.В США 22-летняя Аманда Экблад вступила в половую связь на несколько месяцев со своим 17-летним учеником.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Star. Согласно данным журналистов, юноша на несколько месяцев даже переехал жить в квартиру педагога. В полиции узнали об их связи после того, как в их распоряжении оказалось весомое доказательство – записанный Экблад на видео половой акт с учеником, состоявшийся весной нынешнего года.

Теперь учительницу обвиняют в совращении несовершеннолетнего. Кроме того, ей собираются вменить покупку огнестрельного оружия для своего несовершеннолетнего любовника. Женщине в общей сложности угрожает лишение свободы сроком до 25 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США замужняя учительница физкультуры несколько лет "крутила роман" с учеником. Кроме того, другая ее коллега с подругой совратили сразу группу подростков.

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Теги:  
США, учительница, школьник, секс, соблазнение, совращение, суд
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