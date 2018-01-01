В США журналист "обломался", пытаясь достичь "всетельного" оргазма тантрическим сексом

Мужчина, не страдая особым стеснением, поделился деталями своей неудачи со множеством читателей.

Vistanews

В США журналист известного издания "Vice" Грант Стоддард поведал читателям о попытке достичь "всетельного" оргазма под руководством "гуру" тантрического секса.

По его словам, он решил посетить нью-йоркского "врача оргазма" по имени Мичико. Она писала на собственном интернет-портале о четвертьвековом опыте и более чем тысяче довольных обслуживанием клиентов.

Придя к Мичико на прием, Стоддард обнаружил у нее неряшливый кабинет, потрепанный интерьер и не очень чистая ванная комната. В центре кабинета был установлен старый стол и изо всех углов "курились" благовония.

Стоддарду пришлось раздеться до нижнего белья и "включиться в игру". По его словам, он расслаблялся "под звуки эмбиента, ее пения и звуков от двух пьяниц, доносящихся с улицы".

Мичико заставляла его раскрыть "энергетический контур", якобы связанный со сфинктером и половыми органами, пупком, диафрагмой, шеей и языком. Далее пошли пресловутые упражнения с партнершей, в ходе которых по очереди Стоддарду пришлось "стрелять энергией" через руку в грудь друг другу. Мичико только "закатывала глаза" и застенчиво улыбалась.

В финале "гуру" массировала журналисту две чакры — "корневую" и "сакральную". После четвертого часа приема, никакого "всетельного" оргазма журналист не достиг. "Я думаю, это может быть потому, что Вы много занимаетесь реальным сексом", — сказала ему Мичико.

Напомним, ранее сообщалось о том, что голливудская звезда Гвинет Пэлтроу заинтриговала поклонников разговорами о "тантрическом" сексе.

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