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В Стаханове боевиков ЛНР не увольняют в запас, заставляют служить за дезертиров

Сегодня, 12:11

В 6-м полку "армии ЛНР" огромный некомплект "военнослужащих".

ЛНР, полиция, милиция, автомат
Во 2-м АК растет число дезертирств antifashist.com
В соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" ЛНР продолжает увеличиваться количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузкам личного состава.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в связи с неукомплектованностью штата подразделений 6-го отдельного мотострелкового полка в Кадиевке (быв. Стаханов Луганской области) командования не увольняет в запас военнослужащих, у которых закончился срок действия контракта.

Напомним, на 17 января в 6-м полку до 80 военнослужащих самовольно покинули свои подразделения. Однако реальное число дезертиров в полку было значительно больше.

Чтобы скрыть это от российского оккупационного командования командир полка принял решение указывать дезертиров как находящихся в отпусках или уволенных со службы.

Теги:  
ГУР, разведка, 6полк, Кадиевка, Стаханов, контрактники, увольнение, отказ, дезертиры, 2АК
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