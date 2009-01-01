В Стаханове боевиков ЛНР не увольняют в запас, заставляют служить за дезертиров

В 6-м полку "армии ЛНР" огромный некомплект "военнослужащих".

Во 2-м АК растет число дезертирств antifashist.com

В соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" ЛНР продолжает увеличиваться количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузкам личного состава.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в связи с неукомплектованностью штата подразделений 6-го отдельного мотострелкового полка в Кадиевке (быв. Стаханов Луганской области) командования не увольняет в запас военнослужащих, у которых закончился срок действия контракта.

Напомним, на 17 января в 6-м полку до 80 военнослужащих самовольно покинули свои подразделения. Однако реальное число дезертиров в полку было значительно больше.

Чтобы скрыть это от российского оккупационного командования командир полка принял решение указывать дезертиров как находящихся в отпусках или уволенных со службы.