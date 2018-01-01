В Таджикистане мужчинам запретили принуждать женщин к оральному сексу

"Сдачу отчетов в устной форме", судя по всему, исламские священнослужители мечтают запретить вовсе.

Psychologies

В Таджикистане глава Совета улемов Исламского центра Саидмукаррам Абдукодирзода осудил жителей страны, принуждающих своих супруг к оральному сексу.

Такое сообщение опубликовал портал "Радио "Озоди"". Кроме того, главный муфтий Таджикистана объявил оральный секс грехом и "развратом", который специально "популяризируется в интернете и в порнофильмах".

Позднее, руководитель отдела фетв Исламского центра Джамолиддин Хомуши рассказал о том, что такая позиция муфтия основывается на массе жалоб оскорбленных женщин – по большей части жен мигрантов, которые, вернувшись с заработков из РФ, заставляют их ублажать себя орально.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лидер африканской страны потребовал запрета орального секса.

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