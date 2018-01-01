В Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло НЛО: видео

Момент падения зафиксировал авторегистратор.
Момент падения зафиксировал авторегистратор. Соответствующее видео пользователь выложил на YouTube.
ДТП с "НЛО" произошло 18 апреля в провинции Патхумтхани. Водителю удалось затормозить. По предварительным данным, никто не пострадал.
Позже выяснилось, что "летающим объектом" была крышка от резервуара с цементом, взорвавшегося неподалеку.
Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.
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