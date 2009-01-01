В теле еще есть осколки. Мосийчук сообщил, что его состояние улучшается

Боли иногда становятся невыносимыми, отметил нардеп.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
В то же время нардеп подчеркнул, что боли иногда становятся невыносимыми.
"Доброе утро, украинцы! Жив. Состояние улучшается, но из тела еще не изъяты все осколочные элементы… ", — говорится в сообщении.
Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.
В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. Прокуратура назвала несколько версий преступления.