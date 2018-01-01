В Тернополе история с сожжением поляком герба получила продолжение: мать купила новый

Новый государственный символ Украины вырезали из дерева местные мастера.

Мать депортированного поляка купила новый герб Украины Фото: Овод

Гражданка Польши лично приехала в Тернополь , чтобы повесить на место герб Украины, который в публичном месте бросил в огонь ее сын.

Как пишет издание "Овод", за личные средства женщина заказала у местных мастеров вырезанный из дерева герб, который собственноручно повесила в кафе на пустующее место над камином.

"Позвонила мама молодого человека, которая приехала в Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал молодой человек, а он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно. Поскольку его депортировали, и он не успел это сделать, мы думали, что вопрос закрыт, и сами изготавливали. Но мать парня принесла трезубец. Мы впечатлены таким поступком. Это поступок матери, которая переживает за поступки сына", – рассказал Олег Макогон, владелец заведения, в котором произошел инцидент.

Новый герб в кафе Тернополя Фото: Овод

По словам женщины, сын сожалеет о своем поступке, однако по причине депортации из Украины не может самостоятельно исправить содеянное. Поэтому по просьбе отпрыска эту миссию она взяла на себя.

Фото: Овод

Как ранее сообщалось, студент одного из вузов Тернополя польской национальности в кафе публично сорвал со стены и бросил в камин герб Украины, за что был исключен из учебного заведения и депортирован из страны.