В Украине армянскому наемнику ЛНР "Хулигану" светит до 15 лет за решеткой

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Армянскому наемнику ЛНР светит до 15 лет за решеткой obozrevatel.com

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении гражданина Армении, который с апреля 2014 года входил в состав боевиков так называемой ЛНР

Об этом идет речь в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что подозреваемому инкриминируется совершение преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации),ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений украинским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

Отмечается, что гражданин Армении был завербован в апреле 2014 года на территории оккупированного Крыма. До апреля 2015 года подозреваемый входил в состав террористических подразделений "Хулиган" и так называемой воинской части Л-74347 так называемой ЛНР.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Луганщине суд дал российскому наемнику ЛНР 12 лет тюрьмы.