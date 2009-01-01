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В Украине хотят ввести экзамен по украинскому языку как иностранному

Сегодня, 11:15

Зарубежным украинцам, иностранцам, кто хочет получить гражданство, студентам нужно официально подтверждать знание украинского языка.

Мова, язык,
фото: korrespondent.net
В Украине хотят ввести сертификационный экзамен по украинскому языку как иностранному.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, 24 октября прошло соответствующее совещание под председательством вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко с участием министра образования и науки Лилии Гриневич.

"Зарубежным украинцам, тем иностранцам, которые хотят получить гражданство Украины, иностранным студентам необходимо официально подтверждать знание украинского языка, потому мы должны решить организационные вопросы с введением сертификационного экзамена как можно быстрее", — отметил Кириленко.

Он также поручил создать рабочую группу с участием ведущих языковедов и практикующих преподавателей, которая к концу года обобщит все существующие подходы и выработает единый стандарт для сдачи сертификационного экзамена по украинскому языку в качестве иностранного.

Ранее Кабинет министров утвердил порядок аттестации для претендентов, которые намерены работать на государственной службе, относительно свободного владения украинским языком.

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