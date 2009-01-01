В Украине из-за непогоды обесточены более 130 населенных пунктов

К работам по восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.

Свеча, иллюстрация gde-fon.com

В пятницу, 22 сентября, в Украине из-за(дождь, гроза, порывы ветра) в восьми областях обесточен 131 населенный пункт.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что населенные пункты остались без электричества и вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач.

В Донецкой области обесточены 30 н.п., в Киевской — столько же, в Полтавской — 20, в Винницкой и Одесской — по 14, в Запорожской — 13, в Черкасской — восемь, а в Днепропетровской — два. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.

Напомним, 21 сентября в Бердичеве Житомирской области выпал град размером с гусиное яйцо, он побил окна домов и машины. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.