В Украине могут повысить зарплату прокурорам

В июне Юрий Луценко заявил, что сотрудники прокуратуры в Украине получают достойную зарплату

Заработная плата сотрудников органов прокуратуры в 2017 году будет увеличена на 61%.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время посещения Константиновской и Краматорской местных прокуратур Донецкой области, передает БизнесЦензор.

По словам Луценко, зарплата сотрудников органов прокуратуры в среднем составит в следующем году 15-18 тыс. грн в зависимости от выслуги лет (в 2016 году — 8-11 тыс. грн).

Кроме того, запланировано повышение ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тыс. грн до 4 тыс. грн (также на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.

Генпрокурор отметил, что повышение зарплаты стало возможным в первую очередь благодаря поддержке президента Украины и парламента, которые увидели, что "прокуратура дает результат и действует эффективно".

В июне Юрий Луценко заявил, что сотрудники прокуратуры в Украине получают достойную зарплату, а также предложил увольняться тем, кому не хватает этих средств.

"Их низкие зарплаты — это миф. Я также до недавнего времени говорил, что нельзя найти честных прокуроров на две с половиной тысячи гривен. Я запросил данные о том, сколько получают на руки работники прокурорских структур. Например, моя зарплата — 35 тысяч гривен . Это серьезный рост зарплаты после Верховной Рады. Так вот, низовой прокурор получает не менее 12 тысяч гривен", — заявлял Луценко.

Напомним, Рада рассмотрит повышение зарплаты депутатам.