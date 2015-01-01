В Украине начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание

Регистрация продлится с 10 до 31 января.

В Украине сегодня, 10 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайтах региональных центров. Регистрация продлится с 10 до 31 января.

"Каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля — по украинскому языку и литературе, а 8 апреля — по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).

Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное: стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Как известно, ВНО-2017 пройдет с 23 мая по 16 июня и начнется тестом по украинскому языку и литературе.

Напомним, в Украине ввели новые правила поступления в вузы.

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Фото: sylnaukraina.com.ua