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В Украине открыли уникальный центр для тренировки пилотов ВСУ, опубликованы фото и видео

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1 / 6 Центр для тренировки пилотов ВСУ. (ukroboronprom.com.ua)

"Укроборонпром" представил центр для тренировки пилотов и экипажей вертолетов для нужд ВС и армейской авиации ВСУ.

Пилоты, тренировка, центр
Центр для тренировки пилотов ВСУ. ukroboronprom.com.ua
В Украине открыли передовой центр для тренировки пилотов и экипажей вертолетов Ми-8МТВ, Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-24 для нужд Воздушных сил и армейской авиации ВСУ.

Как сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", специально созданный комплекс вобрал в себя новейшие достижения в сфере подготовки пилотов, а его сердцем стал сверхсовременный тренажер наивысшего уровня за FFS level D по международной сертификации.

Сочетание сверхсовременных технологий и типа вертолета делает его уникальным не только в Украине, но и во всем мире. Благодаря этому удается со 100% точностью передать все аспекты реального полета, маневры машины при разных условиях и летных ситуациях.

"Возможности комплекса позволяют пилотам усовершенствовать свои навыки, отработать применение техники во время сложных погодных условий, довести до автоматизма действия в аварийных ситуациях, получить навыки полета в очках ночного видения, а также применение оружия и использование современных элементов защиты от средств противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.

Ранее в сообщалось, что украинский беспилотный БТР "Фантом"занял второе место на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2017 в Абу-Даби (ОАЭ).

фото: видео: ukroboronprom.com.ua

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Украина, центр, тренировка, экипаж, вертолет, пилот, тренажер, Укроборонпром
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