В Украине протестуют шахтеры. На Волыни перекрыли дорогу в Польшу, а на Донбассе остались в забое

Из-за большого количества людей под землей спасатели запретили начинать горные работы в первую смену.

Сегодня, 9 октября, начались акции протестов шахтеров в Донецкой и Волынской областях, которые требуют выплаты задолженности по заработной плате.

Так нововолынские шахтеры перекрыли автомобильную дорогу международного значения Киев — Ковель — контрольно-пропускной пункт "Ягодин", что вблизи украинско-польской границы, сообщает ГПСУ.

"В 11.30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтово, что на Волыни, произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе участниками акции около 70 человек. В результате переговоров сотрудников Национальной полиции с участниками пикета стало известно, что они готовы частично пропускать по одному легковому транспортному средству, но движение грузовиков полностью заблокировано", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины информирует туристов, которые планируют пересечь государственную границу страны в пункте пропуска "Ягодин", о возможных неудобствах и рекомендует при планировании поездок с последующим пересечением границы воспользоваться другими пунктами пропуска.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook, в "Мирнограде (бывший Димитров— ред.)) Донецкой области нa ведущей шaхте "Кaпитaльнaя" (ГП "Мирнoгрaдугoль") гoрняки 3-й и 4-й смен сегодня утром oткaзaлись пoднимaться нa пoверхнoсть дo пoлнoгo пoгaшения зaдoлженнoсти пo зaрaбoтнoй плaте.

"По объединению, куда входят шахты Родинская Шахта 5/6," Центральная" и "Капитальная" за август выплачено лишь 5%! А уже необходимо платить за сентябрь. На шахте" Капитальная "за август выплачено 10% месячного фонда, а мес. зарплата составляет 32 млн", — написал Волынец.

"Шахтеры вторые сутки не выезжают из шахты, вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие шахтеры спускаются. Цель - выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года. Вся первая смена —забойщики, проходчики под землей, по состоянию на сейчас всего 70 горняков", — сообщил Волынец.

Из-за большого количества людей под землей спасатели запретили начинать горные работы в первую смену, сообщил заместитель председателя НПГУ, председатель местной организации НПГУ Мирнограда и Покровского района Александр Абрамов, информирует телекомпания "Орбита".

Напомним, на Кировоградщине в августе протестовали шахтеры урановых рудников. Добычу руды, а, следовательно, и выплату зарплаты, остановили три месяца назад.