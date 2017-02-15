В Украине растет заболеваемость гриппом

Заболеваемость гриппом в Украине выросла на 7%, всего заболели 196 243 человека, почти 70% из них — дети.

УНИАН

За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине вырос на 7%: всего заболели 196 243 человека, почти 70% из них — дети.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, госпитализировано 6 073 человек — 3,1 % от заболевших. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, наименьший — в Закарпатской областях. Ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.

Летальных случаев вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрировано.

По оперативным данным территориальных органов здравоохранения, с начала эпидемического сезона, который берет отсчет с 3 октября 2016 года, в Украине зарегистрировано 4 212 364 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Уже переболели 9,9% населения (без учета данных АР Крым и г. Севастополя).

Напомним, медик рассказала, как избежать опасных "сюрпризов" в случае заболевания гриппом.