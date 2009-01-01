В Украине создают новую модель БМП

Богач отметил, что работа над РСЗО "Верба" находится на завершающем этапе и летом ее планируется передать на испытания Минобороны.

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В Украине Конструкторское бюро имени Морозова разрабатывает новую модель боевой машины пехоты.

Об этом рассказал секретарь конструкторского бюро Андрей Богач, сообщает Интерфакс-Украина.

"Стоит задача, инициированная нашим предприятием, по разработке современной отечественной БМП. Это не модернизация, не улучшение старого. Большинство технических решений — новые, оригинальные. По большинству параметров и характеристик эта машина будет лучше, чем БМП-1 и БМП-2", — сказал он.

По его словам, Министерство обороны Украины заинтересовано в этом проекте и работа ведется совместно с ним.

Кроме того, по его словам, работа над реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Верба" находится на завершающем этапе и летом этого года ее планируется передать на предварительные испытания Министерству обороны Украины.

"В течение ближайших пары месяцев транспортно-заряжающая машина и боевая машина будут предъявлены на предварительные испытания Министерства обороны", — сказал Богач.

По его словам, "Верба" создана на базе РСЗО "Град". Транспортно-заряжающая машина позволяет как при полном, так и частичном использовании боекомплекта в несколько раз снизить время на перезарядку или дозарядку боевой машины.

Богач сообщил также, что в "Вербе" предусмотрена минимизация вмешательства человека в работу системы, что позволит сократить экипаж с 5-ти человек до 3-х.