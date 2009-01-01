В Украине стартовала регистрация для участия в ВНО

На сайте УЦОКО желающие принять участие в ВНО смогут заполнить и сформировать регистрационную карточку.

Сегодня, 6 февраля, в Украине в 10.00 началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, которая продлится до 17 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, пишет УНИАН.

В частности, с помощью сервиса "Зарегистрироваться", размещенном на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, желающие принять участие в ВНО смогут заполнить и сформировать регистрационную карточку.

Как отмечают в Минобразования, во время заполнения регистрационной карты необходимо обратить внимание на раздел относительно выбора учебных предметов для прохождения ВНО.

В этом году для выпускников 2017 года первым обязательным предметом будет украинский язык и литература.

Второй предмет нужно выбрать из математики и истории. Третий — из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия.

Кроме того, можно сдать в форме ВНО еще один, четвертый предмет, который не является обязательным.

Выпускники прошлых лет обязательно должны сдавать ВНО только по украинскому языку и литературе. Остальные три предмета — на их выбор.

Комплект регистрационных документов выпускники 2017 года подают в учреждение, в котором учатся, а выпускники прошлых лет и ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений присылают (желательно заказным письмом) на адрес регионального центра оценивания качества образования.

Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта. Основная сессия ВНО будет проведена с 23 мая до 16 июня. Также состоится дополнительная сессия с 3 до 12 июля, на которую можно будет зарегистрироваться с 3 до 20 мая.

Дополнительная сессия и регистрация предусмотрены для участников АТО и лиц, проживающих на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, если такие лица не имели возможности зарегистрироваться в основной период.

Более подробную информацию о регистрации на ВНО можно узнать на сайте УЦОКО.

Напомним, в Украине ввели новые правила поступления в вузы.

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