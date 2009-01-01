Рада установила новый праздник — 14 марта будет отмечаться День украинского добровольца

Постановлением предусмотрено установить День украинского добровольца и отмечать его ежегодно 14 марта.

14 марта будет отмечаться День украинского добровольца Facebook.com

Верховная Рада установила, что в Украине 14 марта будет отмечаться День украинского добровольца

За постановление "Об установлении Дня украинского добровольца" (№4261) проголосовал 231 народный депутат, сообщает УНИАН.

Постановлением предусмотрено установить День украинского добровольца и отмечать его ежегодно 14 марта. Это сделано с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы об участниках добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Постановлением рекомендовано Кабинету министров разработать с привлечением общественности, а также активных участников добровольческих формирований, которые принимали участие в Революции достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014 года), и утвердить в месячный срок со дня принятия постановления комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского добровольца.

В частности, предусмотрено проведение ежегодно мероприятий с целью надлежащего чествования подвига украинских добровольцев; проведение в учебных заведениях, воинских частях, заведениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях общественного протеста в Украине, которые происходили в ноябре 2013 года — феврале 2014 года, и об участии в них добровольческих формирований.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее в Киеве в честь героев-добровольцев АТО открыт памятный знак.