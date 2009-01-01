В Украине вместо интернатов откроют центры социальной помощи семьям и детям

На базе каждого такого центра будет отделение срочного устройства детей.

Дети из интернатов попадут в центры соцпомощи ICTV

В Украине до 2026 года закроют интернаты , вместо которых появятся Центры социальной помощи семьям и детям.

Такие новации содержаться в Национальной стратегии реформирования институциональных учреждений, сообщает "Сегодня".

Отмечается, что на базе каждого такого центра будет отделение срочного устройства детей, отделение для родителей с детьми, малый групповой домик, социальная квартира, отделение неотложной помощи семьям и отделение дневного пребывания семей с детьми с ограниченной жизнедеятельностью.

Так, в отделении срочного устройства детей временно будут проживать дети из неблагополучных семей, а также найденные или подброшенные дети. В таком отделении ребенок может пребывать не больше девяти месяцев. За это время социальные работники должны решить проблему в семье или найти ему новую.

В отделении для родителей с детьми будут находиться родители, в которых есть риск отказа от ребенка. Мать или отец с ребенком может находится в отделении год. Это время социальные работники будут работать над тем, чтобы ребенок остался в семье.

Дети, которых не удастся оставить в семье будут жить в малых групповых домиках. Он будет рассчитан не больше, чем на 15 детей. Жизнь в таком домике будет приближена к семейным условиям. С детьми в домике будет пять педагогов — за каждым закрепится по два-три ребенка. Дети будут жить в комнатах по двое-трое. При этом дети будут ходить в общеобразовательную школу.

В социальной квартире смогут проживать сироты и дети без родительского попечения от 18 до 23 лет. Кроме проживания в соцквартире будут помогать человеку стать частью общества, реабилитироваться, найти работу, восстановить отношения с родственниками.

Реформа будет проходить в два этапа. В 2018 году в каждой области создадут план перепрофилирования интернатов. А с 2019-го начнется выведение детей из интернатов — возвращение в семьи или поиск новых родителей.

Всего реформа займет девять лет и стартует в Житомирской области. Региону будет помогать организация "Люмос", основанная британской писательницей Джоан Роулинг. Эта организация работает над реформированием интернатов по всему миру.

Напомним, ранее директор по развитию международной благотворительной организации "СОС — детский городок Украины" Дарья Касьянова рассказала в интервью "Главреду" о долгосрочной стратегии оказания помощи семьям и детям.