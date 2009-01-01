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В Украине выпал первый снег. На Львовщине почти 70 населенных пунктов остаються без электричества

Сегодня, 11:38

У подножия Карпат осадки выпадают в виде дождя.

Снег, Карпаты
transkarpatia.net
В Украине в горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег.

У подножия Карпат осадки выпадают в виде дождя. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла, пишут "Новости Закарпатья".

Между тем, как сообщает  пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области до сих пор остаются обесточенными 68 населенных пунктов,, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий.

"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — отметили в ГСЧС.

Напомним,  в ночь на 6 октября на Украину обрушилась буря. Сильный ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов были обесточены.

фото: transkarpatia.net

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Закарпатье, Львовской, Прикарпатье, снег, ураган, электричество
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