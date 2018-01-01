В Украине выставили на продажу участки на Луне

В Украине уже далеко не первый год действует Лунное посольство.

Украинцы охотно покупают участки на Луне. Фото: reuters

Уже в 2019 году Илон Маск обещает начать переселение человечества на Луну, а в дальнейшем – еще и на Марс. А вот в Украине к этому подготовились уже давно.

Дело в том, что в Украине уже далеко не первый год действует Лунное посольство. И там за кругленькую сумму можно прикупить себе участок на спутнике Земли и даже на Марсе.

Причем украинцы охотно приобретают такую "недвижимость". Среди обладателей лунных "соток" – олигарх Виктор Пинчук и певец Олег Скрипка. Не является ли новая схема с продажей участков на Луне – аферой для богачей, смотрите в сюжете.

Напомним, ранее Илон Макс заявил, что колонизация Марса должна стать приоритетом для человечества, ведь на "красной планете" можно сохранить следы нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы. Он отметил, что в условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе, где можно было бы сохранить образцы жизни с Земли.