В Украине за неделю жертвами гриппа стали 6 человек

Всего за период с 2 по 8 января гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек.

Жертвами гриппа стали 6 человек gorod-uspeha.com

В Украине в течение первой недели 2017 от гриппа умерло 6 человек.

Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Минздрава.

Согласно информации, по одному смертельному случаю зафиксировано в Черкасской и Донецкой областях, по два случая в Запорожской и Львовской.

Всего за период с 2 по 8 января гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек, из них более половины — дети.

В ведомстве сообщили, что показатель заболеваемости украинцев на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе.

"Наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину, поскольку почти все остаются дома и могут не обращаться за помощью", — сказано в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской, наименьший — в Луганской областях.

В 13 областях до сих пор превышены эпидемические пороги.

Напомним, медик рассказала, как избежать опасных "сюрпризов" в случае заболевания гриппом.