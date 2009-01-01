В Украине за неделю жертвами гриппа стали три человека — Минздрав

Интенсивность эпидемического процесса в Украине на низком уровне.

Жертвами гриппа стали три человека фото: likar.info

В Украине за период с 23 по 29 января зарегистрировано три смерти от гриппа : две в Кировоградской области и одна в Сумской области.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций "Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины", за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболело 181 тыс. 729 человек, из них 62,4% — дети в возрасте до 17 лет. Госпитализировано 6114 человек — 3,4% от числа заболевших. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,5% меньше предыдущего.

Интенсивность эпидемического процесса в Украине на низком уровне: интенсивный показатель ниже эпидемического уровня на 26,2%, наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости населения страны на 4,5%.

Наивысший показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, наименьший — в Тернопольской области. На отчетной неделе темп прироста больных среди взрослых уменьшился на 19%, а среди детей до 17 лет — увеличился на 7%. Превышение эпидемического порога зафиксировано только в Волынской области — на 22,2%.

Напомним, медик рассказала, как избежать опасных "сюрпризов" в случае заболевания гриппом.