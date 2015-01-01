В Украине запретили российский телеканал "Дождь". Провайдеры за месяц должны найти ему замену

Костинский сообщил, что журналисты телеканала регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма.

В Украине запретили российский телеканал «Дождь»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить этот российский телеканал на другой.

Об этом идет речь в сообщении "Телекритики".

Так, Нацсовет зафиксировал размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований Закона "О рекламе". К тому же, по словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, были зафиксированы нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"В частности, телеканал транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о незнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины", - сказал Артеменко.

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, данный телеканал гарантировал соблюдение украинского законодательства, однако на практике этого не произошло.

"Речь о том, что на протяжении всего 2016 года мы неоднократно фиксировали нарушения государственного законодательства Украины со стороны "Дождя". Они транслировали российскую рекламу. Мы сделали шаг навстречу телеканалу и обратились к ним с просьбой устранить нарушения. Нам обещали прекратить это, и через два месяца появилась украинская версия "Дождя" без рекламы. Но она так и не поступила в Нацсовет", — сказал Костинский.

Также Костинский добавил, что журналисты телеканала регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма.

"Ключевая проблема, которую мы зафиксировали, — это вопрос Крыма. Мы знаем, что ответ на вопрос "Чей Крым?" ставит точки над і, как воспринимать того или иного человека. Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России. Это регулярные случаи", — заявил он.

Таким образом, Нацсовет единогласно проголосовал за исключение "Дождя" из списка иностранных программ, которые соответствуют списку Европейской конвенции, и дал провайдерам месяц для вступления решения в силу, чтобы они заменили этот канал на другой.

Также Нацсовет на три месяца запретил трансляцию канала "Телеклуб" за трансляцию запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства. За это время Нацсовет должен обратиться к лицензиату (в Германию) и сообщить о своем решении.

Напомним, ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание с продленным сроком действия.