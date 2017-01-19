В Украине зарегистрировали Национальную общественную телерадиокомпанию

Уставный капитал предприятия составляет 2,54 млрд грн.

Кабинет министров учредил Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины"

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, пишет Эспрессо.

Уставный капитал предприятия составляет 2,54 млрд грн. Оно принадлежит к сфере управления Госкомитета телерадиовещания.

До назначения председателя правления НСТУ обязанности руководителя исполняет Анна Бычок, работавшая в должности заместителя генерального директора Национальной телекомпании Украины.

Напомним, Верховная Рада дала разрешение Национальные совету по вопросам телевидения и радиовещания накладывать штраф на медиа, которые нарушают законы Украины.