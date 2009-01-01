В Украину вторгся 70-й российский "гумконвой"

Колонна автомобилей пересекла российско-украинскую границу.

Российский "гумконвой" 35.mchs.gov.ru

На территорию временно оккупированного Донбасса вторгся 70-й так называемый "гуманитарный конвой" РФ.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"70-я гуманитарная колонна МЧС России прибыла на пункты пропуска российско-украинской границы", — говорится в сообщении.

Колонна автомобилей пересекла российско-украинскую границу в пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Утверждается, что автомобили доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества и художественной литературы.

Напомним, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".