В Україні стартував вітчизняний Інтернет-проект GooGooDoo

GooGooDoo — це соціальна Інтернет-платформа.

GooGooDoo — дійсно унікальний в своєму роді проект Пресс-служба

2016 рік дав старт новому перспективному українському проекту GooGooDoo.

GooGooDoo — це соціальна Інтернет-платформа. Її було створено з з метою об'єднати людей і дати змогу користувачам вільно спілкуватись, знаходити ділові контакти, обмінюватись корисною та актуальною інформацією, фото та відео.

GooGooDoo — дійсно унікальний в своєму роді проект. Він вирізняється від вже існуючих онлайн платформ наявністю ресурсу Shop GooGooDoo.

Тепер сучасний великий торговий центр shop.googoodoo.com просто на екрані Ваших гаджетів. Більше не потрібно витрачати час на пошук необхідних речей. На shop.googoodoo.com зібрано все: від одягу, аксесуарів та дитячих товарів до меблів, електроніки і навіть авто.

До того ж тут є цілий розділ, присвячений продажу та оренді нерухомості. А в розділі "Послуги" Ви можете знайти спеціалістів в сфері перекладу, юристів, фінансистів, перевізників та багато іншого.

Shop GooGooDoo це не просто Інтернет-магазин. Крім змоги купувати різноманітні товари, що зібрані на сервісі, Ви за декілька кліків можете створити власний магазин. Це саме та мережа, де можна ефективно рекламувати, продавати та купувати все, що заманеться.

Ваш основний акаунт на GooGooDoo є також акаунтом і на Shop GooGooDoo, що дасть змогу легко налагодити ділові стосунки, відшукати потенційних бізнес партнерів чи просто знайти нову роботу для себе.

Все, що потрібно це всього лише зареєструватись в googoodoo.com за кілька кліків. З GooGooDoo вам під силу все — адже це новий формат Інтернет-платформи для купівлі та продажів. Стань першим, доторкнись до майбутнього на googoodoo.com.