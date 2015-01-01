В Укргидрометцентре предупредили: в январе и феврале погода может резко меняться

По данным Кульбиды, в первом месяце 2017-го в Киеве, скорее всего, не будет сильных морозов.

Зима, иллюстрация УНИАН

Директор Украинского гидрометцентразаявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий.

Об этом он рассказал на заседании межведомственного оперативного штаба по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, пишет УНИАН.

В то же время эксперт не назвал средние показатели температуры в зимние месяцы.

"… на фоне повышения по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале все равно следует ожидать резких изменений погодных условий", — отметил Кульбида.

По его словам, возможны кратковременные, но достаточно сильные похолодания, обильные снегопады, образование гололеда и возникновение штормовых ветров. "... вероятность очень холодного января в Киеве составляет менее 5%", — сказал управленец.

Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в нашей стране зима в целом будет характеризоваться как относительно теплая. Ознакомиться со сведениями аналитика можно здесь.