В Укргидрометцентре предупредили: в январе и феврале погода может резко меняться

По данным Кульбиды, в первом месяце 2017-го в Киеве, скорее всего, не будет сильных морозов.
Об этом он рассказал на заседании межведомственного оперативного штаба по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, пишет УНИАН.
В то же время эксперт не назвал средние показатели температуры в зимние месяцы.
"… на фоне повышения по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале все равно следует ожидать резких изменений погодных условий", — отметил Кульбида.
По его словам, возможны кратковременные, но достаточно сильные похолодания, обильные снегопады, образование гололеда и возникновение штормовых ветров. "... вероятность очень холодного января в Киеве составляет менее 5%", — сказал управленец.
Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в нашей стране зима в целом будет характеризоваться как относительно теплая. Ознакомиться со сведениями аналитика можно здесь.