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В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда в Украине потеплеет

Сегодня, 15:31

На следующей неделе нашу страну покинет циклон, отметил Кульбида.

Зима, киев
Зима, иллюстрация Facebook.com
Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что с 10 января на территории Украины после сильных морозов и снегопадов потеплеет.

Об этом он рассказал на заседании межведомственного оперативного штаба госкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций насчет осложнения погодных условий, пишет УНИАН.

По его словам, 9 января украинское государство покинет циклон.

"… уже 8 января интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также существенно уменьшится", — отметил управленец.

Украина,погода,карта
Прогноз погоды Укргидрометцентра на 10 января Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 6 января циклон с юго-запада Европы "выскочит" на юг и восток Украины, он принесет существенное осложнение погодных условий. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.

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Кульбида, погода, Украина, потепление, Укргидрометцентр
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