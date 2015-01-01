В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда в Украине потеплеет

На следующей неделе нашу страну покинет циклон, отметил Кульбида.

Зима, иллюстрация Facebook.com

Директор Украинского гидрометцентразаявил, что с 10 января на территории Украины послепотеплеет.

Об этом он рассказал на заседании межведомственного оперативного штаба госкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций насчет осложнения погодных условий, пишет УНИАН.

По его словам, 9 января украинское государство покинет циклон.

"… уже 8 января интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также существенно уменьшится", — отметил управленец.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 10 января Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 6 января циклон с юго-запада Европы "выскочит" на юг и восток Украины, он принесет существенное осложнение погодных условий. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.