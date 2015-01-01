В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда в Украине потеплеет

На следующей неделе нашу страну покинет циклон, отметил Кульбида.
Об этом он рассказал на заседании межведомственного оперативного штаба госкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций насчет осложнения погодных условий, пишет УНИАН.
По его словам, 9 января украинское государство покинет циклон.
"… уже 8 января интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также существенно уменьшится", — отметил управленец.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 6 января циклон с юго-запада Европы "выскочит" на юг и восток Украины, он принесет существенное осложнение погодных условий. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.