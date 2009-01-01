В "Укроборонпроме" рассказали, почему ВСУ не получает современные украинские танки и броневики

Наращивание экспорта поможет вооружить украинскую армию, считают в концерне.

Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новейшую технику из-за недофинансирования, а наращивание экспорта поможет вооружить нашу армию.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Сегодня возможности "Укрборонпрома" в несколько раз превышают возможности госбюджета Украины. Государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл., он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины", — говорится в сообщении.

В концерне также рассказали, что самостоятельно вышли на разработку и производство таких новинок, как "Дозор", "Фантом", "Горлица". Также важным фактором развития оборонки является экспорт, наращивание которого поможет вооружить украинскую армию.

"Каждый проданный на экспорт танк — это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров оружия.