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В Великобритании художница сделала из женских "грудей" цветочные горшки: фото

Сегодня, 11:38
Груди горшки < >
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Экстравагантная Эмма Лоу выпускает целую серию такой продукции.

В Великобритании художница Эмма Лоу выпустила коллекцию Pot Yer Tits Away Luv − специальные цветочные горшки в форме женских бюстов.

Соответствующее сообщение было опубликовано британским изданием The Independent. По слвоам самой Лоу, ее коллекция выпущена ради лишней демонстрации разнообразия женской красоты и различных типов грудей.

Кроме того, художница признается, что первоначальный горшок в форме бюста она изготовила в качества подарка своему бойфренду. И лишь затем к Лоу пришла в голову идея поставить производство на поток, которая понравилась многим клиенткам. Они сразу начали просить ее изготавливать цветочные горшки в форме их собственных грудей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Британии на пике женской моды оказались полностью прозрачные брюки.

 

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Теги:  
Великобритания, Эмма Лоу, горшки, бюсты, художница, женщина, груди
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