В Великобритании незрячий мужчина обзавелся лошадью-поводырем: фото

Животное привезли из США в город Блэкберн, где постоянно проживает мужчина.

Lancashire Telegraph

В Великобритании журналист Мохаммед Салим Пател, утративший зрение, обзавелся лошадью-поводырем из-за своей собакофобии.

Такое сообщение опубликовало британское издание Lancashire Telegraph.

"Я потерял зрение и встречался с множеством людей, у которых есть собаки-поводыри. Однако у меня сильная фобия собак, с которой я не могу справиться, и было здорово, когда я услышал о том, что тренируют специальных лошадей", — сказал Пател.

Мини-лошадь по имени Дигби привезли в английский город Блэкберн, где постоянно проживает журналист. По словам Патела, пройдет еще несколько лет, прежде чем животное будет в достаточной степени подготовлено для жизни с ним.

Напомним, ранее сообщалось о том, что интернет покорило видео с собаками, мешающими хозяину выбросить елку.