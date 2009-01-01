В Виннице бушевала непогода, выпал град размером с грецкий орех, опубликованы фото и видео

Грaдинки падали на деревья и машины разных размеров.

12 сентября Винницу накрыл мощный ливень, который перешел в сильный град.

Так, в центре города прошел небольшой дождь, а улицы в районе Херсонского шоссе засыпало градом словно снегом, пишут в соцсетях винничане.

Градины достигали размера грецкого ореха.

"Грaдинки падали на деревья и машины разных размеров: от таких, как фасоль, до ореха. От этого в авто срабатывала сигнaлизaция", — пишет Vinnitsa.info.

Стоит отметить, что в это же время, в центре города было без осадков, хотя в небе собирались темные тучи, изредка сверкало и гремело. На Вишенке прошел сильный ливень — вода на тротуарах и дорогах достигала выше косточек, говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября, в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.

видео: vinnitsa.info