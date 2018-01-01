В Волгограде на стадионе к ЧМ-2018 в туалете забыли установить перегородки: фото

Снимок комнаты гигиены вызвал резонанс, и чиновники обязались исправить свой огрех.

Стадион "Волгоград-Арена" сдали в эксплуатацию Фото: V1.ru

спортивный комплекс уже сдан, а перегородок нет.

На стадионе "Волгоград-Арена", где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году , сделан ремонт в туалете. Однако внешний вид комнаты после ремонтных работ вызывает недоумение, поскольку строители забыли установить перегородки. Фотография туалета вызвала общественный резонанс, поскольку

"Да, это действительно фото со стадиона "Волгоград Арена". Фото уборной было сделано в тот момент, когда в ней еще не были установлены перегородки. Все женские и мужские уборные на стадионе предусматривают наличие перегородок и дверей в соответствии с принятыми нормами и требованиями, в чем скоро смогут убедиться гости стадиона, которые попадут на тестовые матчи", - объяснила ситуацию представитель управления корпоративных коммуникаций группы компаний "Стройтрансгаз" Аля Першина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Спортивный комплекс сдан, а туалеты пока без перегородок Открытые источники

Сообщается, что тестовый матч на новом стадионе состоится 21 апреля.

Напомним, на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России предложили создать полицию нравов – экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения морали и нравственности.