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В Волгограде на стадионе к ЧМ-2018 в туалете забыли установить перегородки: фото

Сегодня, 21:32

Снимок комнаты гигиены вызвал резонанс, и чиновники обязались исправить свой огрех.

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Стадион "Волгоград-Арена" сдали в эксплуатацию Фото: V1.ru
На стадионе "Волгоград-Арена", где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сделан ремонт в туалете. Однако внешний вид комнаты после ремонтных работ вызывает недоумение, поскольку строители забыли установить перегородки. Фотография туалета вызвала общественный резонанс, поскольку спортивный комплекс уже сдан, а перегородок нет.

"Да, это действительно фото со стадиона "Волгоград Арена".  Фото уборной было сделано в тот момент, когда в ней еще не были установлены перегородки. Все женские и мужские уборные на стадионе предусматривают наличие перегородок и дверей в соответствии с принятыми нормами и требованиями, в чем скоро смогут убедиться гости стадиона, которые попадут на тестовые матчи", - объяснила ситуацию представитель управления корпоративных коммуникаций группы компаний "Стройтрансгаз" Аля Першина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Спортивный комплекс сдан, а туалеты пока без перегородок Открытые источники

Сообщается, что тестовый матч на новом стадионе состоится 21 апреля.

Напомним, на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России предложили создать полицию нравов – экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения морали и нравственности.
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Волгоград, Чемпионат мира по футболу, туалет, перегородки, фотография
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