В ВСУ назвали новые потери врага на Донбассе: за два дня более 100 уничтожено

В 72-й бригаде отметили, что около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района Донецка.

Могилы боевиков на Донбассе Фото: соцсети

За два дня боев на Донбассе, по подтвержденным данным, количество ликвидированных боевиков превысило 100 человек.

Об этом идет речь в сообщении в Facebook 72-й гвардейской ОМБР.

"Согласно подтвержденным данным, потери противника за два дня интенсивных боев составили более сотни человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ВСУ отметили, что около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района Донецка.

"Количество ополченцев-аборигенов, как сообщил информатор, здесь никто не считает", — уточнили в 72-ой ОМБР.

В то же время врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет в Twitter о трех трупах боевиков в морге Енакиево и четырех — в Горловке. "С учетом холода "не все собраны", — добавил он.

Вместе с тем на ресурсах сепаратистов сообщают об "огромных потерях" ВСУ. "Более 65 человек убито и ранено за сутки", — пишут любители "русского мира".

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко объяснил, чего хочет добится Кремль боями под Авдеевкой.