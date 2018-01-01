В Японии насильно вернули в цивилизацию пожилого отшельника-нудиста

Мужчина прожил обнаженнын на отдаленном необитаемом острове около трех десятков лет.

Масафуми Нагасаки Reuters

В Японии пожилого мужчину-отшельника , прожившего на острове Сотопанари в одиночестве обнаженным около трех десятков лет, силой возвратили в цивилизацию.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Mirror. По данным журналистов, Масафуми Нагасаки постоянно жил на отдаленном необитаемом острове без каких-либо вещей вообще. Редким посетителям мужчина неоднократно признавался, что мечтает "о смерти на своем клочке суши".

"Все, что мне нужно, я могу найти здесь, больше мне ничего не надо. Я хочу уйти из жизни здесь, никого не беспокоя, во время тайфуна", − заявил Нагасаки.

Представители местных властей все же пренебрегли этим желанием и организовали отправку заболевшего гриппом 82-летнего мужчины с острова. Возвращаться на Сотопанари ему запрещено из-за неважного здоровья. Сейчас Нагасаки находится под наблюдением медиков в доме престарелых в городе Исигаки, который расположен за 60 километров от острова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что отшельники являются более творческими людьми, чем проживающие в населенных пунктах.

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