В Японии насильно вернули в цивилизацию пожилого отшельника-нудиста

Мужчина прожил обнаженнын на отдаленном необитаемом острове около трех десятков лет.
Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Mirror. По данным журналистов, Масафуми Нагасаки постоянно жил на отдаленном необитаемом острове без каких-либо вещей вообще. Редким посетителям мужчина неоднократно признавался, что мечтает "о смерти на своем клочке суши".
"Все, что мне нужно, я могу найти здесь, больше мне ничего не надо. Я хочу уйти из жизни здесь, никого не беспокоя, во время тайфуна", − заявил Нагасаки.
Представители местных властей все же пренебрегли этим желанием и организовали отправку заболевшего гриппом 82-летнего мужчины с острова. Возвращаться на Сотопанари ему запрещено из-за неважного здоровья. Сейчас Нагасаки находится под наблюдением медиков в доме престарелых в городе Исигаки, который расположен за 60 километров от острова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что отшельники являются более творческими людьми, чем проживающие в населенных пунктах.
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