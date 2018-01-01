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В Японии принцесса отказалась от титула ради брака с подданным

Сегодня, 21:24

В Стране Восходящего Солнца происходит история, по которой наверняка ушлые голливудские кинодельцы снимут фильм или сериал.

Аяко
Принцесса Аяко после окончания университета Reuters
Принцесса Аяко Такамадо из императорской семьи Японии официально объявила о том, что выйдет замуж за простолюдина и откажется от титула.

Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 26 июня, журналистами американского канала CNN. Согласно обнародованным данным, третья и самая молодая дочь принца Норихито Такамадо вступит в брак с 32-летним мужчиной по имени Кей Мория, работающим в судоходной компании.

Принцесса и мужчина познакомились менее года назад. Официальная помолвка назначена на 12 августа, а церемония бракосочетания — на 29 октября. Оно пройдет в храме Мэйдзи.

Тем не менее, отказавшись от титула принцессы, Аяко Такамадо получит около миллиона долларов США в качестве приданого.

Напомним, ранее сообщалось о том, что принцесса Малайзии вышли замуж за голландского футболиста.

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Теги:  
Япония, принцесса, Аяко Такамадо, брак, простолюдин, подданный
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