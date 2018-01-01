В Японии принцесса отказалась от титула ради брака с подданным

В Стране Восходящего Солнца происходит история, по которой наверняка ушлые голливудские кинодельцы снимут фильм или сериал.

Принцесса Аяко после окончания университета Reuters из императорской семьи Японии официально объявила о том, что выйдет замуж за простолюдина и откажется от титула.

Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 26 июня, журналистами американского канала CNN. Согласно обнародованным данным, третья и самая молодая дочь принца Норихито Такамадо вступит в брак с 32-летним мужчиной по имени Кей Мория, работающим в судоходной компании.

Принцесса и мужчина познакомились менее года назад. Официальная помолвка назначена на 12 августа, а церемония бракосочетания — на 29 октября. Оно пройдет в храме Мэйдзи.

Тем не менее, отказавшись от титула принцессы, Аяко Такамадо получит около миллиона долларов США в качестве приданого.

Напомним, ранее сообщалось о том, что принцесса Малайзии вышли замуж за голландского футболиста.

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