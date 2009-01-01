В Житомире арестовали четверых членов банды наркодельцов, организованной экс-милиционером

Экс-руководителю правоохранительного подразделения и одному из участников группы определен денежный залог в размере 500 тыс. грн.

Задержание банды наркодельцов в Житомире npu.gov.ua

В Житомире Королевский районный суд взял под стражу с правом внесения залога четырех подозреваемых в налаживании межрегионального канала поставки наркосырья

Соответствующее решение было принято судом 3 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Следственный отдел прокуратуры Житомирской области продолжает расследование уголовного производства по факту незаконного сбыта особо опасного наркотического средства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в числе которых — бывший начальник ОБНОН Житомирского горотдела УМВД Украины в Житомирской области", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования четырем лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. В частности, экс-руководителю правоохранительного подразделения и одному из участников группы определен денежный залог в размере 500 тыс. грн, осталбным двум подозреваемым — в размере 128 тыс. грн и 100 тыс. грн.

Напомним, в начале ноября в Житомире задержали группу наркодельцов, организованную экс-милиционером.

Следователи прокуратуры области совместно с правоохранительными органами в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства провели санкционированные обыски в г. Житомир и Львовской области, во время которых были изъяты почти 60 килограммов маковой соломки, 500 мл ангидрида, 200 мл опия, марихуана, амфетамин, таблетки "Сонат" , 2 тысячи медицинских шприцев и приборы для изготовления наркотических средств.

Также была изъята выручка от сбыта наркотиков: 70 тыс. грн, 25 тыс. долларов, 500 евро. Стоимость выявленных наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет более 350 тыс. грн.

Напомним, ранее на Николаевщине накрыли банду наркоторговцев.