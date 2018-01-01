В Житомире мужчину чуть не убила парковая скамейка

От удара тока у мужчины на руке остались гематомы.
Дело в том, что лавка соединяется со скульптурой "Девушка-весна". Как показал эксперимент: композиция находится под высоким напряжением – 205 вольт. От электричества, который бежит по конструкции, даже включается лампочка.
От удара тока у мужчины на руке остались гематомы.
Причем виновных найти не удалось: за скульптуру, установленную еще 7 лет назад, как оказалось, никто не отвечает.
Как отмечают журналисты, за время существования композиции, это первый несчастный случай.
Ранее в Одесской области смерч поднял подростка в воздух. Пострадавший в результате природного явления получил травмы лица.
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