В Житомире украинские десантники похвастались своими умениями и техникой: опубликовано видео

За два года существования тренировочной базы ее посетили более 6 тысяч десантников.

В Житомире украинские десантники показали свои умения, продемонстрировали военную технику и провели спецоперацию по захвату противника.

В единственном в Украине учебном центре бойцы высокомобильных десантных войск устроили день открытых дверей. За два года существования тренировочной базы ее посетили более 6 тысяч десантников, сообщает телеканал 24.

Профессиональному мастерству учат военные с боевым опытом, которые прошли горячие точки АТО. В частности, десантники 95 бригады и других подразделений ВДВ.

"В курс подготовки военнослужащего ВДВ входит воздушно-десантная подготовка. Особое внимание уделяется физической подготовке, навыкам рукопашного боя, ориентированию на незнакомой местности, действиям в составе небольших подразделений и на территориях, контролируемых противником", — сообщил командующий высокомобильных десантных войск ВСУ Михаил Забродский .

Напомним, украинские десантники получат новую партию "летающих" танков.

Видео: 24tv.ua