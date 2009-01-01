В зоне АТО за три дня ранены и убиты 23 боевика — соцсети

В областное травматологическое отделение в оккупированном Донецке за три дня поступили 16 раненых боевиков.

Могилы боевиков на Донбассе Фото: соцсети

За последние три дня в зоне АТО на Донбассе были уничтожены семь боевиков.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

В то же время боец спецподразделения "Ежик" сил АТО Анатолий Токарев в Facebook подтвердил эти данные и уточнил в комментарии "Главреду", что 4 боевика были ликвидированы под Докучаевском, 2 — под Авдеевкой и еще один — под Песками.

Он также добавил, что в областное травматологическое отделение в оккупированном Донецке за три дня поступили 16 раненых боевиков. По его данным, в основном ранения террористами были получены под Докучаевском.

5 октября боевики ДНР начали обстрел наших позиций в нескольких километрах к западу от Докучаевска). Бойцы 28-й бригады пресекли огонь террористов плотным ответным огнем. Опираясь на данные радиоперехвата, волонтеры сообщили, что враг понес потери.

Напомним, ранее волонтер рассказала, что под Авдеевкой силы АТО уничтожили двоих боевиков.