В зоопарке Британии верблюд получил имя в честь новорожденного принца

Сотрудники зверинца заверяют, что животное появилось на свет в один день с наследником британской короны.

Маленький верблюд получил имя Луи Фото: скрин видео ТСН

В британском городе Блэкпул родился верблюд, которого впоследствии решили назвать Луи, как новорожденного наследного принца

Как сообщается в сюжете ТСН, малыш верблюда появился на свет в один день с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Учитывая важность даты, сотрудники зоопарка решили дать новорожденному животному имя Луи. Но сделали это не сразу, поскольку герцог и герцогиня имя своего третьего наследника объявили не сразу, а сохраняли интригу несколько дней.

Напомним, малыш Кейт и Уильяма весом в 3,8 килограмма появился на свет 23 апреля в госпитале Святой Марии в лондонском районе Паддингтон. Имя наследника престола опубликовали лишь спутся четыре дня. Мальчика назвали Луи Артур Чарльз.

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