Вальпургиева ночь-2018: обряды, заговоры, гадания

"Главред" выяснил, как провести эту ночь с пользой.

В Вальпургиеву ночь слабеет граница между мирами живых и мертвых. EsperMasters

Ночь с 30 апреля на 1 мая называется Вальпургиевой.

Считается, что именно этой ночью слабеет граница между мирами живых и мертвых. Поэтому в эту ночь люди жгут костры, дабы отогнать злых духов. А ведьмы устраивают шабаши и оргии.

К слову, все рожденные в Вальпургиеву ночь априори считаются ведьмами.

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При этом сама Вальпургия причислена к лику святых – не парадокс ли? Вальпургия родилась в 710 году в семье короля Западной Саксонии Ричарда. В 11 лет девочку отправили жить в монастырь.

Ей приписывают ряд чудес. К примеру, Вальпургия считается покровительницей моряков. Все дело в том, что однажды корабль, на котором она находилась, попал в шторм. Девушка упала на колени и начала неистово молиться – и ветер стих, а море разгладилось.

Вальпургиева ночь: обряды на любовь

Обряд первый. Перед сном наливают в стакан чистой родниковой воды и кладут сверху фото избранника. Затем щепотку соли рассыпают на губы на фотографии. Стакан с фотографией ставят под кровать и ложатся спать. Считается, что этот ритуал помогает вернуть того, кто ушел к другой или привлечь новую любовь.

Обряд второй. На небольшую тарелку кладут кусочек льда. Пока женщина смотрит, как тает лед, она должна представлять, что также исчезают преграды, разделяющие ее с любимым человеком. Когда лед полностью растает, воду собирают и незаметно добавляют в питье избранника.

Обряд третий. Берут две нити красного цвета. На одной завязывают столько отдельных узелков, сколько лет избраннику, а на другой – сколько лет той, кто проводит обряд. Обе веревки связывают вместе так, чтобы получилась одна длинная веревка. Затем на этой веревке завязывают новые узлы один поверх другого до тех пор, пока вся веревка не превратится в один большой узел. Полученный узел сжигают, произнося:

"По чистой воде, по черной земле,

На ясном огне, на быстром ветре,

От меня к тебе, от тебя ко мне,

От тела к душе, во дне и в ночи".

Весь оставшийся пепел собирают и развеивают по ветру.

Вальпургиева ночь: гадания

Считается, что сны в Вальпургиеву ночь вещие.

Также молодые девушки в ночь с 30 апреля на 1 мая гадают на будущее. В народе утверждают, что гадания в Вальпургиеву ночь очень правдивы и часто сбываются.

К примеру, гадают по "коридору времени". Его делают из четырех небольших зеркал, расположенных друг напротив друга. Перед зеркалами устанавливают три свечи, чтобы они отражались в зеркалах. После этого пристально вглядываются в дробящиеся друг в друге отражения: говорят, что через некоторое время перед человеком является картинка из будущего.

Вальпургиева ночь: обряды, приметы и суеверия

Считается, что если на рассвете этого дня выпить прохладной воды из колодца, то обретешь богатырское здоровье. А умывшись утром после Вальпургиевой ночи росой, сохранишь красоту на весь год.

Чтобы защитить от нечистой силы, люди проводили специальные обряды: жгли костры на высоких холмах и горах, а в самом селе или городе сжигали чучело ведьмы и затем обходили ночью жилые улицы с факелами.

В эту ночь, по поверьям, нужно очистить дом от негативной энергии. Для этого зажигают белые и зеленые свечи, а потом 5 раз обходят их по кругу.

Для исполнения желания в старину проводили ритуал с цветущим деревом: к нему привязывали ленты, загадывали желание, а затем высаживали.

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Говорят, что травы в Вальпургиеву ночь обретают магическую силу, становясь целебными. Поэтому многие знахарки именно в эту ночь пополняли свои запасы.

Вальпургиева ночь: как загадать желание

30 апреля, 1 мая и ночь между ними дает уникальную возможность загадывать "земные, человеческие, не глобальные" желания – о материальном достатке, здоровье, карьерном росте и прочем. Если все сделать правильно, то они сбудутся не позже 22 июня, уверяют жрицы и маги.

При загадывании желаний люди используют "жертвы" – не кровавые, нет, за такое вместо ведьм к вам полицейские приедут. Достаточно подарить природе немного еды:

земле дарят яйцо на желтой салфетке – его зарывают в небольшую ямку, приговаривая: "Мать-земля, прошу тебя, сделай так, чтобы я была здорова, чтобы мне повысили зарплату…" – в зависимости от просьбы. После этого ямку закапывают;

дарят яйцо на желтой салфетке – его зарывают в небольшую ямку, приговаривая: "Мать-земля, прошу тебя, сделай так, чтобы я была здорова, чтобы мне повысили зарплату…" – в зависимости от просьбы. После этого ямку закапывают; воде дарят фрукты, хлеб, то же яйцо или другую вкусняшку. Гостинец кладут в плетеную корзинку из сухого хвороста и пускают по реке, также прося об исполнении желаний.

Главное условие для исполнения желания – искреннее общение с природой.

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