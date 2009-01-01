Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Бабьем Яру

Памятник "Менора" посвящен убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй Мировой Войны.

В Киеве неизвестные облили красной краской памятник в честь погибших евреев "Менора" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Бабьем Яру опять осквернили памятник "Менора", установленный в память о десятках тысяч зверски убитых на этом месте евреях во время Холокоста", — написал он.

Также Долинский добавил, что директор заповедника рассказал, что это не был акт вандализма.

"По его словам, вчера группа хасидов жгла свечи на меноре и это следы сгорания свечей", — уточнил чиновник.

Памятник "Менора" посвящен убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй Мировой Войны. Он был установлен 29 сентября 1991 года, в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев.

Напомним, вандалы осквернили памятник поэтессе Елене Телиге.