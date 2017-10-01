Ведет 500 целей одновременно. В Украине разработали новейший 3D-радар

Главной особенностью 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка.

В Украине разработали новейший 3D-радар Укроборонпром

В Украине разработан 3D-локатор 80К6Т для указания целей средствам ПВО, благодаря которому военные смогут видеть все воздушные объекты на расстоянии до 500 км, на всех высотах от 0 до более 40 км.

Новинка разработана КП "НПК" Искра ", сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

По данным разработчиков, 3D-локатор 80К6Т может отслеживать до 500 целей одновременно, в частности, тактические и оперативно-тактические ракеты, а также малоразмерные и крылатые ракеты, которые идут на малых высотах с огибанием рельефа.

"Главной особенностью 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка. Эта технология позволяет обнаруживать и сопровождать цели с высоким разрешением. При этом, благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и высоте, то есть создается 3D-модель", — сказано в сообщении "Укроборонпрома".

Также разработчики радара отмечают его надежность. По их словам, даже выход из строя нескольких модулей усиления не приведет к полному отключению локатора.

Укроборонпром

Напомним, ранее в Украине представили боевую машину поддержки танков, новейшие БТР и БРДМ.

Фото: "Укроборонпром".