Ведет 500 целей одновременно. В Украине разработали новейший 3D-радар

Главной особенностью 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка.
Новинка разработана КП "НПК" Искра ", сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
По данным разработчиков, 3D-локатор 80К6Т может отслеживать до 500 целей одновременно, в частности, тактические и оперативно-тактические ракеты, а также малоразмерные и крылатые ракеты, которые идут на малых высотах с огибанием рельефа.
"Главной особенностью 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка. Эта технология позволяет обнаруживать и сопровождать цели с высоким разрешением. При этом, благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и высоте, то есть создается 3D-модель", — сказано в сообщении "Укроборонпрома".
Также разработчики радара отмечают его надежность. По их словам, даже выход из строя нескольких модулей усиления не приведет к полному отключению локатора.
Напомним, ранее в Украине представили боевую машину поддержки танков, новейшие БТР и БРДМ.
Фото: "Укроборонпром".