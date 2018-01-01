Великая среда-2018: что можно есть и что нельзя делать

Именно в Великую среду верующим рекомендуют исповедоваться и покаяться в совершенных грехах.

"Поцелуй Иуды". Картина Джотто ди Бондоне Фото из открытых источников

Идет Страстная неделя-2018 , каждый день которой Великий и определенной цели.

В проповеди на Великую среду перед Пасхой вспоминаются два крайне важных события. Первое – покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа в доме Симона и этим приготовившая Иисуса к погребению. А второе – решение Иуды предать Христа первосвященникам за тридцать сребреников.

Служба вечером в Великую среду

Что касается вечерней службы в этот день, то в Великую среду последний раз за Великий пост совершается литургия преждеосвященных даров.

При этом в храмах священники совершают таинство исповеди. Именно в Великую среду верующим рекомендуют исповедоваться и покаяться в совершенных грехах.

Великая среда: что можно есть

Верующие продолжают блюсти пост. В Страстную среду разрешается есть хлеб, овощи и фрукты. Пищу едят холодной и без масла.

Великая среда: что нельзя делать и что нужно

Наши предки верили, что в этот день нечистая сила бесчинствует особо сильно. Поэтому женщины старались вести себя предельно строго. Также считается, что в Великую среду нельзя заниматься рукоделием.

В этот день из дома выносят последний мусор.

Также начинают подготавливать яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым (к примеру, луковой шелухой, если хотят красить в традиционный красный).

Великая среда: приметы

Собранный в этот день снег считался целебным. В народе верили, что если облить себя с ног до головы талой водой в Великую среду, то болезни будут обходить вас стороной весь год.

В Великую среду начинали украшать дом к Пасхе – цветами, игрушками и другим пасхальным декором.

Также в этот день под крышу принято было класть хлеб, соль и мыло. Считалось, что после этого хлеб и соль становятся сильными оберегами для дома и его домочадцев. Мылом потом умывалась вся семья, чтобы защититься от порчи и болезней.

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